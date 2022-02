Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Erneut Ortstafelhalterung abgebrochen

Marienmünster (ots)

In Marienmünster-Vörden ist erneut die Halterung einer Ortstafel abgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 29. Januar, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 30. Januar, 10.00 Uhr, wurde eine Ortstafel mit Masten am Windmühlenweg abgebrochen. Der Mast mit der Ortstafel wurde 300 Meter entfernt in einer Tannenschonung am Windmühlenweg abgelegt und von Zeugen aufgefunden.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt Hinweise auf den oder die Täter unter der Nummer 05271/962-0 entgegen. /ell

