Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit leichtverletzter Person

Warburg (ots)

Bei einem Unfall bei Warburg am Montag, 31. Januar, hat sich der Fahrer eines Porsche leicht verletzt, als sein Fahrzeug mit einem Lkw zusammenstieß.

Gegen 7.00 Uhr war ein 61-Jähriger aus Braunschweig mit seinem Lkw auf der B 7 von Warburg aus Richtung Ossendorf unterwegs, als ein entgegenkommender Porsche vor ihm nach links auf die Zufahrt zur B 252 in Fahrtrichtung Autobahn abbiegen wollte. Der bevorrechtigte Lkw konnte einen Zusammenstoß mit dem Porsche nicht verhindern, erfasste den Wagen frontal rechtsseitig und schob ihn in eine Leitplanke. Der 54-jährige Porsche-Fahrer verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe ist derzeit nicht zu beziffern. Die Polizei schätzt, das der Schaden im mittleren 5-stelligen Euro Bereich liegen wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei zeitweise den Zubringer der B7 zur B 252. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell