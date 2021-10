Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfälle mit und ohne Promille + Unfallflucht in Herborn + Auto beschädigt + Testcenter und Haus durchwühlt + Diebe auf der Baustelle +

Dillenburg (ots)

Herborn: Unfallflucht im Uckersdorfer Weg -

An gleich zwei geparkten Pkw ließ ein flüchtiger Unfallfahrer Blechschäden zurück. Ohne sich um den rund 12.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte auf und davon. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Flüchtige zwischen Freitagabend (15.10.2021), gegen 22.30 Uhr und Samstagmorgen (16.10.2021), gegen 09.30 Uhr von der Kallenbachstraße in Richtung Wildgehege fuhr. In Höhe der Hausnummer 18 touchierte er zunächst rechts einen dort geparkten Mercedes GLA und anschließend auf der gegenüberliegenden Seite einen Volvo V90. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Auto in der Bahnhofstraße beschädigt -

Auf rund 600 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem in der Bahnhofstraße geparkten Corsa zurückließ. Der schwarze Opel stand zwischen Freitagabend (15.10.2021), gegen 21.00 Uhr und Samstagmorgen (16.10.2021), gegen 08.00 Uhr in Höhe eines Asia-Restaurants. Der Täter trieb Kratzer in den Lack der Motorhaube und beschädigten den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid: Von der Fahrbahn geschleudert -

Ohne Verletzungen überstand eine 18-jährige Opelfahrerin einen Ausflug in den Straßengraben. Die Herbornerin fuhr am Sonntagabend (17.10.2021), gegen 23.00 Uhr von Breitscheid in Richtung Medenbach. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet ihr Opel ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Schäden an ihrem Corsa schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro. Der Wagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ehringshausen-Kölschhausen: Betrunkener von Hauswand gestoppt -

Mit einem Atemalkoholwert von 1,97 Promille krachte am Sonntagabend (17.10.2021) ein Audifahrer gegen eine Hauswand. Gegen 22.45 Uhr war der 23-jährige Leuner auf der Ehringshäuser Straße unterwegs. Berauscht verlor der die Kontrolle über seinen A3 und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er durchbrach einen Gartenzaun, prallte gegen einen im Hof geparkten Renault und wurde letztlich von einer Hauswand gestoppt. Der Promillefahrer trug schwere Verletzungen davon und wurde im Wetzlarer Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Totalschäden von beiden Fahrzeugen summieren sich auf rund 15.000 Euro. Die Schäden am Zaun und an der Hauswand können momentan noch nicht beziffert werden. Den Unfallfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Aßlar: Unachtsam beim Wenden -

Drei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, dass ist die Bilanz eines Zusammenpralls gestern Abend (17.10.2021) auf der Herborner Straße. Ein 23-jähriger Wetzlarer setzte, ohne auf den rückwertigen Verkehr zu achten, mit seinem Mazda zum Wenden an und überfuhr dabei die durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Der 34-jährige Fahrer eines herannahenden Mercedes konnte nicht mehr stoppen und krachte in den Mazda. Da der Benzfahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, ließen ihn die den Unfall aufnehmenden Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 2,08 Promille. Der Ehringshäuser trug leichte Verletzungen davon. Der in Wetzlar lebende Mazdafahrer und seine 24-jährige Mitfahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle drei kamen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser.

Wetzlar: Ins Stadion eingedrungen -

Das Corona-Testcenter auf dem Stadiongelände rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen Samstagabend (16.10.2021), gegen 18.00 Uhr und Sonntagnachmittag (17.10.2021), gegen 17.45 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zugang zum Sportgelände und drangen anschließend in den Test-Container ein. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers ließen die Täter nichts mitgehen. Hinweise zu den Unbekannten oder zu Personen die in der genannten Zeit am Stadiongelände auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Unbewohntes Haus durchwühlt -

In der Burgunderstraße hatten es Diebe auf Beute aus einem aktuell nicht bewohnten Einfamilienhaus abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Wertsachen. Momentan geht der Besitzer davon aus, dass lediglich eine Armbanduhr gestohlen wurde. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Samstag (16.10.2021) auf Sonntag (17.10.2021) beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Reiskirchen: Rüttelplatte geklaut -

Von einer Baustelle im Wetzlarer Weg ließen Unbekannte eine Rüttelplatte mitgehen. Die Maschine wurde am Freitag (15.10.2021) nach Arbeitsschluss mit dem Planierschild eines Baggers verkeilt. Am Wochenende suchten die Diebe die Baustelle auf, hebelten das Planierschild hoch und ließen die Rüttelplatte mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter die Maschine mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger vom Tatort in Sicherheit brachten. Der Diebstahl fiel heute Morgen (18.10.2021), gegen 08.00 Uhr, zu Beginn der Arbeiten auf. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg: Unfall mit Promille -

Auf der Landstraße zwischen Hochelheim und Rechtenbach, am Abzweig zur Hochelheimer Straße, verunglückte am späten Samstagabend (16.10.2021) ein Opelfahrer. Der 50-Jährige wollte gegen 23.30 Uhr von der Landstraße auf die Hochelheimer Straße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkohol im Blut kam der Wetzlarer von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Straßenschild und landete mit seinem Combo auf der Beifahrerseite. Der Unfallfahrer klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den weiteren Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,74 Promille. Ein Abschleppunternehmer barg den Opel - den Blechschaden schätzt die Polizei auf ca. 7.000 Euro. Im Krankenhaus musste sich der Wetzlarer einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

