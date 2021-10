Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizeikräfte in Wetzlar von betrunkenen Feierwütigen mit Flaschen und Steinen beworfen

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Ein Aufgebot von 17 Polizeistreifen aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen beendete am frühen Samstagmorgen (17.10.2021) eine Feier mit rund 500 Teilnehmern. Weil die Kolleginnen und Kollegen zum Teil mit Flaschen und Steinen aus der aggressiven Menschenmenge heraus beworfen wurden, setzten sie Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Angreifer ein.

Am späten Freitagabend suchte ein 19-jähriger junger Mann den ärztlichen Bereitschaftsdienst in Wetzlar mit einer Stichwunde auf. Der etwa 2cm tiefe Stich hatte keine lebensbedrohlichen Verletzungen zur Folge, der stark alkoholisierte Mann wurde dennoch zur weiteren Beobachtung ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert. Das aus Somalia stammende Opfer gab gegenüber der Polizei an, eine Feier in einer Party-Location im Dillfeld besucht zu haben. Im Laufe eines Streits mit einer Gruppe von ca. 10 Personen stach ihm ein Unbekannter mit einem Messer in den Rücken. Der Täter trug ein schwarzen T-Shirt, war klein und schmächtig und hatte einen Drei-Tage-Bart. Weitere Angaben zum Tathergang oder zum Täter konnte das Opfer nicht machen.

Erste Ermittlungen durch Streifen der Wetzlarer Polizei ergaben, dass im Dillfeld mutmaßlich eine private Feier stattfand. Ein 19-Jähriger aus dem Schöffengrund erklärte sich hierfür verantwortlich - Zutritt hätten ausschließlich geladene Gäste, erklärte der Veranstalter. Allerdings musste am Eingang Eintritt gezahlt werden und an der Theke wurden Getränke verkauft. Zu einem Sicherheitsdienst befragt erklärte der 19-Jährige, dass dies Freunde von Bekannten übernommen hätten. Im Inneren hielten sich geschätzt 500 - überwiegend Heranwachsende und augenscheinlich stark alkoholisierte - Personen auf. Ein DJ spielte Musik ab. Bereits vor dem Eingang mussten die Polizisten körperliche Auseinandersetzungen unter alkoholisierten Kleingruppen beenden. Da der 19-jährige Veranstalter nicht den sicheren Verlauf sicherstellen konnte, beendete er die Feier. Mit dem Ausschalten der Musik strömten die Teilnehmenden nach draußen. Hier griffen aggressive Teilnehmer die Kolleginnen und Kollegen teilweise körperlich an. Die Polizistinnen und Polizisten wehrten sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken, musste sich jedoch zunächst zurückziehen.

Nachdem Verstärkung aus dem Lahn-Dill-Kreis, Gießen, der Wetterau sowie von der Bundespolizei aus Gießen eingetroffen war, wurden die Gäste mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert den Bereich zu verlassen. Das Gros kam dieser Aufforderung nach, eine Gruppe von ca. 50 bis 60 Personen ignorierte die Anweisungen. Als die Gruppe in Richtung eines Baumarktes abgedrängt werden sollte, flogen vereinzelt Flaschen und Steine in Richtung der Polizeikräfte. Nach dem erneuten Einsatz von Pfefferspray und den Schlagstöcken löste sich diese Gruppe letztlich auf. Die Polizistinnen und Polizisten zeigten sich bestürzt ob der ihnen entgegengebrachten Gewalt und Aggressivität. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt - Verletzte aus der Gruppe der Angreifer wurden der Polizei nicht bekannt.

Zwei 17 und 19 Jahre alte Männer mussten im Gewahrsam der Wetzlarer Polizei ausgenüchtert werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verdachts des Landfriedensbruches. Die Ermittlungen zu den Identitäten der Angreifer dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler suchen zudem Zeugen zu dem Messerangriff auf den 19-Jährigen und fragen:

- Wer hat die Auseinandersetzung zwischen dem aus Somalia stammenden Mann und der Personengruppe beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell