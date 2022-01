Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alleinunfall mit schwerverletzter Person

Brakel (ots)

Die 23-jährige Polo-Fahrerin befuhr am Samstag, den 29.01.22, gegen 07.04 Uhr, in Brakel die K 18 in Richtung Bad Driburg. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal in den Straßengraben. Das Heck wurde hochgeschleudert und überflog die dortigen Straßenschilder, anschließend kam der Pkw im Straßengraben zum Stillstand. Sie wurde verletzt. Die Verursacherin kümmerte sich noch selbst um den Abtransport ihres nicht mehr fahrbereiten PKW, bevor sie mit dem RtW dem Krankenhaus zugeführt wurde. Dort verblieb sie stationär. Es besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug führte. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell