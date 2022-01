Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Marienmünster (ots)

Am Freitag, den 28.01.22, gegen 12.45 Uhr, fuhr in Marienmünster-Vörden, am Angerberg eine 62-jährige Twingo-Fahrerin genau in dem Moment gegen einen geparkten Corsa, als die 79-jährige Fahrerin einsteigen wollte. Diese wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe 6000 Euro. Der Twingo musste abgeschleppt werden.

