Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnung nach Brand nicht bewohnbar: 20.000 Euro Schaden

Bad Driburg (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Driburg ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt, die betreffende Wohnung ist derzeit aber unbewohnbar.

Am Mittwoch, 26. Januar, nahm ein Zeuge gegen 9.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Kamp leichten Rauchgeruch wahr. An einer Wohnung bemerkte er, wie Rauch unter der Wohnungstür hervorkam. Er alarmierte daraufhin alle Bewohner im Haus und verständigte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Driburg war in kurzer Zeit mit starker Besetzung vor Ort und verschaffte sich mit Atemschutzgeräten Zutritt zu der Wohnung. Sie entdeckte einen Brand in einem der Zimmer und konnte ihn schnell löschen. Bewohner hielten zu dieser Zeit nicht in Wohnung auf. Sie konnten telefonisch verständigt werden.

Die Wohnung ist durch die Rauchentwicklung komplett verrußt und aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird nach erster Einschätzung mit rund 20.000 Euro angegeben. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die weiteren Hausbewohner, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und unverletzt blieben, durften in ihre Wohnungen zurückkehren. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell