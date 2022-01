Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Geldbörsen in Einkaufsmärkten gestohlen

Kreis Höxter (ots)

Insbesondere in Einkaufsmärkten häuft sich aktuell im Kreis Höxter die Zahl von Taschendiebstählen. Oft bemerken die Opfer erst an der Kasse, dass ihnen während des Einkaufs unbemerkt die Geldbörse gestohlen wurde. Der Ablauf der Tat ist in den meisten Fällen ähnlich.

Ein unbekannter Täter entwendete in Brakel am Freitag, 21. Januar, in einem Einkaufsmarkt am Sudheimer Weg eine Geldbörse, die in einer Handtasche lag. Die Handtasche hatte die 83-jährige Geschädigte noch in eine Kunststofftasche gesteckt, mit dem Reißverschluss verschlossen und an den Haken ihres Einkaufswagens gehängt. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie um 15 Uhr den Verlust ihrer Geldbörse.

Ein ähnlicher Diebstahl hatte sich am 21. Januar gegen 10.30 Uhr in Bad Driburg in einem Markt am Siedlerplatz ereignet. Einer 88-jährige wurde dort während ihres Einkaufes die Geldbörse entwendet.

Am Dienstag, 25. Januar, wurde einer 66-Jährigen in Bad Driburg um 11.15 Uhr das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. In einem Einkaufsmarkt an der Mühlenstraße hatte sie ihre Handtasche über ihrer linken Schulter getragen. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Sie veranlasste umgehend die Sperrung der darin befindlichen Bankkarten. Später stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter drei Mal versucht hatte, mit dieser Karte Bargeld abzuheben. Er scheiterte allerdings bei dem Versuch, da nicht die richtige PIN eingegeben wurde.

Am Dienstag, 25. Januar, wurde einer 59-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in Höxter an der Lütmarser Straße die Geldbörse entwendet. Die Geldbörse befand sich in einer Handtasche, die mit einem Reißverschluss geschlossen war. Die Tasche hing am Griff des Einkaufswagens. An der Kasse gegen 11.15 Uhr stellte die 59-Jährige fest, dass der Reißverschluss der Handtasche geöffnet wurde und die Geldbörse fehlte. Darin befanden sich außer etwas Bargeld Ausweise und Bankkarten.

Gegen 12.25 Uhr ebenfalls am 25. Januar ereigneter sich ein ähnlicher Diebstahl in Brakel in einem Einkaufsmarkt an der Warburger Straße. Hier wurde einer 53-Jährigen die Geldbörse aus einer Umhängetasche entwendet.

Der jüngste Fall ereignete sich in Warburg am Mittwoch, 26. Januar, in einem Lebensmitteldiscounter am Paderborner Tor. Eine 49-jährige Frau war dort um 14.10 Uhr zum Einkaufen und hatte ihr Portemonnaie in einer Handtasche in den Einkaufswagen abgelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Tasche geöffnet wurde und das Portemonnaie fehlte. Neben etwas Bargeld befanden sich darin Ausweise und eine Bankkarte.

Die Polizei rät daher: "Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick". Wertgegenstände sollten immer körpernah und verdeckt getragen werden. Und: "Bewahren Sie niemals Ihre Bankkarte gemeinsam mit der PIN in einem Portemonnaie auf." Weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie im Rahmen der Kriminalprävention, bei Katharina Willberg (Tel. 05271/ 962-1353, katharina.willberg@polizei.nrw.de). /nig

