Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stutensee - Unfall im Gegenverkehr

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund schlechter Sicht geriet am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, ein 20-jähriger Pkw-Fahrer zwischen Staffort und Friedrichstal in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 31-Jährigen.

Der Unfallverursacher befuhr die Kreisstraße 3579 von Staffort kommend in Richtung Friedrichstal und kam kurz nach dem Kreisverkehr von seiner Fahrspur ab. Dort stieß er mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs wurde leicht verletzt.

Die K 3579 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

