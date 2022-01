Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Aufmerksame Zeugen beobachten Zigarettenautomatensprengung - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. Januar 2022, 03:28 Uhr

In den frühen Samstagmorgenstunden beobachteten aufmerksame Zeugen die Sprengung eines Zigarettenautomaten am Spichernplatz in Derendorf. Durch die gute Beschreibung der Täter und ihrer Fluchtrichtung konnte ein tatverdächtiges Duo wenig später durch Einsatzkräfte der Wache Mörsenbroich festgenommen werden.

Durch die gute Beschreibung der Täter wurden die Einsatzkräfte gegen 04:00 Uhr auf die beiden Männer im Rahmen der Fahndung aufmerksam. Während der Kontrolle und Durchsuchung der 20 und 21-Jahre alten Tatverdächtigen fanden die Beamten Bargeld und Zigaretten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem gesprengten Automaten stammten. In ihrer ersten Einlassung räumten die beiden Düsseldorfer die Tat ein. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell