Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 18.06.2021, gegen 01:15 Uhr, wird bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 26 Jahre alter Mann aus Bremen mit einem Pkw in Alfeld in der Straße Am Krummen Stück unterwegs ist, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Halterin des Wagens, die ebenfalls in Bremen wohnt, saß auf dem Beifahrersitz. Gegen Beide wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Eine gute Stunde später werden Pkw, der Bremer Fahrzeugführer und die Halterin wieder fahrend angetroffen, als diese in der Kampstraße unterwegs sind. Daher wird gegen das Pärchen ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell