POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

pief. Am 17.06.2021 gegen 19:05 Uhr kam es im Warzer Weg in 31061 Alfeld (Leine)zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 67-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aufgrund der tief stehenden Sonne einen am Straßenrand abgeparkten PKW. Der 67-Jährige fuhr auf diesen auf. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand nicht ein unbedeutender Sachschaden. Der Warzer Weg musste zwischenzeitlich aufgrund der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.

