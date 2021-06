Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ablenkung am Steuer fordert zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden

Overath (ots)

Am Mittwochmorgen (02.06.) um kurz nach 08:00 Uhr ist es auf der L 284 in Höhe Obersteeg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 31-jähriger Lindlarer war mit seinem VW in Richtung Immekeppel unterwegs . In einer Rechtskurve geriet er plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 46-jährigen Opel-Fahrer aus Zülpich. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen betrug insgesamt circa 10.000 Euro. Nach eigenen Angaben war dem Unfallverursacher eine Getränkeflasche in den Fußraum gefallen, nach der er sich bückte und damit einen Moment abgelenkt war.

Laut einer Zeugenaussage sei der Mann jedoch schon vor dem Unfall sehr unsicher gefahren. Dem anderen Unfallbeteiligten gegenüber soll er direkt nach dem Unfall zugegeben haben, dass er sein Handy benutzt hatte. Im Fußraum des VW lag aber auch tatsächlich eine Getränkeflasche, so dass bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, warum er abgelenkt war.

Zur Klärung wurde das Handy des Mannes als Beweismittel sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. (ct)

