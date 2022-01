Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Mönchengladbach - A 52 - Fahrzeug überschlägt sich - 47-jähriger Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. Januar 2022, 10:18 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 52 in Richtung Roermond überschlug sich ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 47-jährige Mann aus Willich mit seinem Ford Puma auf der A 52 in Richtung Roermond unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 47-Jährige in Höhe Mönchengladbach-Hardt mit seinem Fahrzeug auf den vor ihn fahrenden Opel Zafira eines 39-jährigen Krefelders. Anschließend stieß er gegen die Schutzplanke, geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Ford wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 39-Jährige sowie vier weitere Insassen des Opel blieben unverletzt. Die Fahrbahn musste für rund 40 Minuten in Richtung Roermond gesperrt werden.

