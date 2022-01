Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand

Steinheim (ots)

Am Freitag, den 28.01.22, gegen 15.12 Uhr kam es in einer holzverarbeitenden Fabrik in Steinheim-Vinsebeck zu einem Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bezifferbar, wird sich aber in einem 6-stelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell