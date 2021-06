Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim- Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am 31.05.2021, gegen 10.15 Uhr, den linken Außenspiegel eines im Raiffeisenring, Höhe Hausnummer 9, abgestellten VW Polo und flüchtete sodann vom Unfallort. Bei dem Verursacher soll es sich um einen 8 bis 10 Jahre alten Jungen handeln, etwa 160 cm groß. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell