Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Beverungen (ots)

Die 85-jährige Fiesta-Fahrerin beachtete am 29.01.22, gegen 14.30 Uhr, in Beverungen an der Kreuzung Industriestraße / Zum Osterfeld nicht die Vorfahrt des 31-jährigen BMW-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer und der 9-jähriger BMW-Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 10.00 Euro.

