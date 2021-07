Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Göttingen und Polizei Hildesheim - Polizeieinsatz am Kornmarkt in Göttingen - Polizeiinspektion Hildesheim übernimmt Ermittlungen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN - (jpm) Am frühen Sonntagmorgen, 18.07.2021, kam es am Göttinger Kornmarkt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 28-jähriger Mann aus Göttingen und ein 31-jähriger Polizeibeamter verletzt wurden. Bisherige Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Göttingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4971625 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4972749 Gegen den 28-jährigen wurde in diesem Zusammenhang unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung eingeleitet. Ferner leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen den 31-jährigen Polizeibeamten ein. Die Ermittlungen in diesem Fall werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Göttingen durch die Polizeiinspektion Hildesheim geführt. Dazu wurde eine Ermittlungsgruppe unter Federführung des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hildesheim eingerichtet, die mit dem heutigen Tag ihre Arbeit aufgenommen hat. Zeugen, die das Geschehen am Kornmarkt beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die Zeugen gesucht, die Videoaufnahmen des Vorfalls gefertigt haben. Diese Aufzeichnungen stellen einen wichtigen Beweis dar. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Göttingen beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell