Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Willebadessen-Fölsen

Willebadessen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Willebadessen-Fölsen am Dienstag, 1. Februar, werden Zeugen gesucht.

Unbekannte Täter drangen zwischen 6.00 Uhr und 16.45 Uhr gewaltsam in ein Haus am Hohlweg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell