Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Roter Kleinwagen flüchtet nach Unfall

Höxter (ots)

In Höxter-Godelheim ist am Mittwoch, 2. Februar, auf der B 64 eine Radfahrerin verletzt worden, als ein roter Kleinwagen im Vorbeifahren den Fahrradlenker touchierte. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht des roten Fahrzeugs und sucht Zeugen.

Die 54-Jährige war gegen 10.30 Uhr auf der Pyrmonter Straße in Richtung Ottbergen unterwegs, als sie von einem roten Kleinwagen überholt wurde. Der rechte Außenspiegel des Wagens geriet an den Lenker des Rades, die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich. Das rote Fahrzeug setzte seinen Weg in Richtung Ottbergen fort. Möglicherweise ist das Fahrzeug am rechten Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei nimmt Hinweise auf den Verursacher unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell