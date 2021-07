Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte zerkratzen PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am 12.07.2021 im Zeitraum von ca. 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde im Ortsteil Hardenburg durch Unbekannte ein geparkter PKW zerkratzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Golf, der am Fahrbahnrand in der Straße "In den Hammerwiesen" ordnungsgemäß geparkt war. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Sachverhalt.

