Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrgast ohne Geld - Taxifahrer ohne Führerschein

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 46-jähriger Mann speiste am Abend des 12.07.2021 in einem Restaurant in Neustadt und konnte seinen Verzehr nicht bezahlen. Anschließend ließ er sich von einem Taxifahrer durch Neustadt fahren und stieg letztlich in der Exterstraße aus. Die Fahrtkosten in Höhe von ca. 200 Euro konnte der Mann ebenfalls nicht bezahlen, weshalb die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Da bei dem 46-Jährigen Hinweise auf eine psychische Erkrankung auftraten, wurde er in ärztliche Obhut gebracht. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Taxifahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war. Auch für ihn war die Weiterfahrt mit dem Taxi erledigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell