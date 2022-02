Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 9. Februar, gegen 7.35 Uhr an der Kreuzung Limitenstraße/ Waisenhausstraße ereignet hat. Dabei sind eine 62-jährige Fußgängerin und eine unbekannte Frau auf einem E-Scooter zusammengestoßen. Die Fußgängerin trug leichte Verletzungen davon.

Laut eigenen Angaben überquerte die 62-Jährige zusammen mit anderen Fußgängern an der Fußgängerampel die Limitenstraße. Dabei sei sie von einer Frau auf einem E-Scooter erfasst worden, die aus Richtung Moses-Stern-Straße kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die 62-Jährige und zog sich Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die E-Scooter-Fahrerin habe zwar kurz mit ihr gesprochen, sei dann aber in Richtung Gracht weitergefahren, ohne ihre Personalien mitzuteilen.

Die unbekannte Frau soll circa 30 bis 40 Jahre alt und auf einem grün-weißen Scooter unterwegs gewesen sein.

Die Polizei fragt: Wer hat den Verkehsrunfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der E-Scooter-Fahrerin machen? Hinweise werden unter der 02161-290 entgegengenommen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell