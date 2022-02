Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 11-Jähriger vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Mönchengladbach (ots)

Das 11-jährige Kind Erik P. wird vermisst. Der Junge hat seine Wohngruppe in Dahl am Mittwochmorgen, 09.02.2022, gegen 07:45 Uhr verlassen, um mit dem Bus zur Schule nach Neuwerk zu fahren. Dort ist er nicht angekommen. Aufgrund familiärer Verbindungen könnte sich der 11-Jährige auf den Weg nach Oberhausen oder in Oberhausen befinden.

Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei Mönchengladbach nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Ermittler fragen: Wer hat den vermissten Erik P. gesehen und/ oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/73834

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

