Schwarzwald-Baar-Kreis) Hund verhindert Einbruch (15.01.2022)

Schonach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen Einbruch in ein Haus auf der Talstraße versucht. Der Täter hebelte zunächst an der Terrassentür einer Wohnung, brach dann aber sein Vorhaben ab, da sich noch der Hund der Wohnungsbesitzer darin befand. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen. Telefon 07724 94950-0, zu melden.

