POL-PDNR: Sachbeschädigung an der Fahrzeug-Waschanlage Herdorf-Sassenroth

Herdorf (ots)

In der Nacht vom 03.12.2021 auf den 04.12.2021 zwischen 0:30 Uhr und 01:30 Uhr ist es in der Waschanlage Herdorf Ortsteil Sassenroth zu einer Sachbeschädigung ausgehend von mehreren Personen gekommen. Bislang Unbekannte haben Wasser in die Münzautomaten der Waschbox gespritzt, sodass es zu einem Totalausfall der Elektronik gekommen ist. Der Sachschaden wird vom Betreiber im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Tat sowie die möglichen Tatfahrzeuge wurden von der Videoüberwachung aufgenommen, das Videomaterial wurde durch die Polizei sichergestellt und wird hier ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

