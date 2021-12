Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe: Polizei zieht positives Fazit nach fünftägiger Aktionswoche

Nienburg (ots)

(Haa) In der vergangenen Woche wurde im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Marklohe die Aktionswoche "Sicher im Advent an Kindergärten und Schulen" durchgeführt.

Von Montag, den 06.12.2021 bis Freitag, den 10.12.2021, kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeistation unterstützt von der inspektionseigenen Verfügungseinheit, des Präventionsteams, des Polizeikommissariats Hoya und der Zentralen Polizeidirektion, an gesetzten Schwerpunkten im Bereich von Kindergärten und Schulen u.a. in Marklohe, Heemsen, Liebenau, Wietzen und Haßbergen.

Aufgrund der derzeitigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wurden Kontrollen im ÖPNV hinsichtlich der Einhaltung der Nds. Corona-Verordnung durchgeführt und insbesondere die An- und Abfahrtswege und Haltestellen an den Einrichtungen überprüft. Nur fünf Personen fielen hier in dem gesamten Zeitraum negativ auf, weil sie die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht korrekt getragen hatten.

Mithilfe von Geschwindigkeitsmessungen sollte zudem eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr überprüft werden. Gerade an Schulen und Kindergärten gelten spezielle Geschwindigkeitsbegrenzungen und Rücksichtnahme ist geboten. Insgesamt 54 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer waren in dieser Woche in der Nähe von Schulen und Kindergärten zu schnell unterwegs. 31 bewegten sich dabei im Bereich eines Verwarngeldes, 23 sogar im Bereich eines Bußgeldes.

Erschreckend fiel die Bilanz der Polizeibeamten zum Thema Nutzung von Rückhalteeinrichtungen aus. Insgesamt 18 Kinder waren nicht richtig oder gar nicht im Fahrzeug gesichert worden. Unter den Erwachsenen hatten sieben Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Aktionswoche war die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen von Fahrrädern, speziell der Kinderfahrräder. Bei insgesamt 20 Kinderrädern war die notwendige Beleuchtung gar nicht vorhanden oder nur eingeschränkt nutzbar.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Aktionswoche.", berichtet Polizeikommissar Niklas Lübkemann von der Polizeistation Marklohe. "Unsere Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen. Außerdem konnten wir so viele Präventionsgespräche führen und somit die Angesprochenen auch ein Stück weit für die Themen sensibilisieren."

