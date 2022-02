PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen +++ Exhibitionist belästigt Kinder +++ Fahrzeug brennt-Sachschaden +++ Einbrüche in Testzentren +++ Plakat mit verfassungsfeindlichem Symbol gemeldet

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen, Kelkheim, Parkstraße, Garagenstraße, 04.02.2022, 15.00 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag wurde ein 14-jähriger Junge im Bereich der Parkstraße in Kelkheim von mehreren Jugendlichen angegriffen. Den Angaben des 14-Jährigen zufolge sei er gegen 15.00 Uhr in der Garagenstraße in Höhe des dortigen Bahnübergangs auf eine fünfköpfige Personengruppe getroffen, welche ihn dann plötzlich mit Tritten attackiert haben soll. Die fünf Angreifer sollen laut dem Geschädigten zwischen 16 und 17 Jahre alt und etwa 1,75-1,85 Meter groß gewesen sein. Sie trugen alle schwarze bzw. weiße medizinische Masken und ein paar von ihnen Arbeitshandschuhe. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kinder von Exhibitionisten belästigt, Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Freitag, 04.02.2022, 16.30 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann hat sich am Freitagnachmittag im Langer Weg in Niederhöchstadt drei 9-jährigen Kindern in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Die Kinder spielten gegen 16.30 Uhr auf dem Spielplatz am Ende des Langer Wegs, als ihnen ein Mann auffiel, welcher immer wieder den Fußweg hoch und runter lief und schließlich am Spielplatz stehen blieb. Der Unbekannte soll nun auf sich aufmerksam gemacht haben und dann, nachdem die Kinder zu ihm sahen, sein Geschlechtsteil vor ihnen entblößt haben. Im Anschluss sei der Täter in Richtung Steinbach am Taunus geflüchtet. Der Täter soll ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie dünn gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Strumpfhose sowie eine schwarze medizinische Maske. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brennendes Fahrzeug in Okriftel,

Hattersheim am Main, Okriftel, Festplatzstraße, 07.02.2022, 02.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag brannte in der Festplatzstraße in Okriftel ein in einer Hauseinfahrt geparkter Nissan Qashqai. Anwohner wurden gegen 02.20 Uhr auf das Feuer aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Durch den Brand wurden der betroffene Pkw, ein Motorrad, das Carport samt Inventar sowie die Fassade des Wohnhauses beschädigt. Es wird von einem Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich ausgegangen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Hofheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

4. Autoaufbrecher zugange - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Berliner Straße, 04.02.2022, 20.00 Uhr bis 05.02.2022, 09.30 Uhr,

(pl)In der Berliner Straße in Marxheim hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Samstag bei einem geparkten BMW auf festinstallierte Fahrzeugteile abgesehen. Der betroffene Pkw war auf einem Parkplatz unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt, als sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Fahrzeuginnenraum verschafften. Anschließend bauten sie das Lenkrad sowie das Navigationssystem aus und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Reisebusse aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen, Hofheim am Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, 03.02.2022, 13.00 Uhr bis 04.02.2022, 23.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagmittag und dem späten Freitagabend in der Robert-Bosch-Straße in Wallau in drei abgestellte Reisebusse eingebrochen und haben hieraus Gegenstände im Gesamtwert von rund 3.000 Euro gestohlen. Die Diebe beschädigten die vorderen Eingangstüren der Busse, um in die Innenräume eindringen zu können und ließen dann die zurückgelassenen mobilen Navigationsgeräte sowie die Firmenhandys mitgehen. Zudem wurden auch noch persönliche Gegenstände der jeweiligen Busfahrer entwendet. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Plakat mit verfassungsfeindlichen Symbol gemeldet, Hofheim am Taunus, Bornplatz, Festgestellt: 06.02.2022, 09.15 Uhr

(pl)Der Hofheimer Polizei wurde am Sonntagmorgen mitgeteilt, dass an einer Laterne am Bornplatz ein Plakat mit einem verfassungsfeindlichen Symbol angebracht sei. Vor Ort konnte eine Polizeistreife ein augenscheinlich von Impfkritikern aufgehängtes Plakat feststellen, welches neben einem impfkritischen Bezug Abbildungen aufwies, welche aufgrund der Anordnung den Anschein eines Hakenkreuzes erweckten. Das Plakat wurde von der Streife unmittelbar entfernt und sichergestellt. Bei einer Absuche der Umgebung wurden keine weiteren solcher Plakate festgestellt. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Personen, die Hinweise zu der Herkunft des Plakates geben können, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

7. Versuchter Einbruch - Täter gesehen,

Bad Soden, Brahmsstraße, Samstag, 05.02.2022, 03:55 Uhr

(he)Am vergangenen Samstag kam es in den frühen Morgenstunden in Bad Soden in der Brahmsstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung, bei dem der Wohnungsinhaber die Täter durch seine Ansprache in die Flucht schlug. Gegen 04:00 Uhr vernahm der Mieter der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Durch den Türspion konnte er zwei Personen sehen, welche sich augenscheinlich an seiner Tür zu schaffen machten. Auf eine Ansprache hin flüchteten die Täter nach draußen. Beide Täter seien 17-19 Jahre alt. Einer sei circa 1,70 Meter groß, habe blonde Haare zum "Boxerschnitt" geschnitten und vermutlich einen rosafarbenen Jogginganzug getragen. Der zweite habe eine Kapuze getragen, braune Haare und nach Angaben des Geschädigten "ausländisch" ausgesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

8. Mehrere Einbrüche in Schnelltestzentren, Flörsheim, Kriftel, Bad Soden, Donnerstag, 03.02.2022 - Montag, 07.02.2022

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden der Polizei im Main-Taunus-Kreis gleich fünf Einbrüche, bzw. versuchte Einbrüche in Corona-Testzentren gemeldet. Dabei entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. In der Nacht von Donnertag auf Freitag wurden drei entsprechende Container in Kriftel, Oberweidstraße und Hattersheimer Straße sowie in Bad Soden in der Schuberststraße angegangen. In sämtlichen Fällen wurde die jeweilige Zugangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Innern Covid-Schnelltests entwendet. In Bad Soden fiel den Tätern darüber hinaus noch Bargeld in die Hände. Heute Morgen wurden zwei Einbrüche in Flörsheim zur Anzeige gebracht. Sowohl in der Kapellenstraße, als auch in der Wickerer Straße hebelten die oder der Täter die Zugangstüren auf und gelangten so in die Innenräume. Einer ersten Durchsicht zufolge wurde bei diesen beiden Fällen jedoch nichts entwendet. Unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu den Taten.

9. Drei Fahrräder nach Einbrüchen entwendet - über 9.000 Euro Schaden, Hattersheim, Main-Taunus-Ring, Im Höhlchen, Freitag, 04.02.2022 - Samstag, 05.02.2022

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Hattersheim bei Einbrüchen drei Fahrräder entwendet und insgesamt ein Schaden von über 9.000 Euro verursacht. Im Main-Taunus-Ring sowie in einem Fall in der Straße "Im Höhlchen" brachen die oder der Täter jeweils die Gemeinschaftsgarage eines aus mehreren Einfamilienhäusern bestehenden Wohnkomplexes auf und entwendete aus dem Inneren je ein Fahrrad. Im Höhlchen ein Mountainbike der Marke Summum, Typ "Mondraker" sowie im Main-Taunus-Ring ein Damenrad der Marke Carver, Typ "Cityzen". Ebenfalls in der Straße "Im Höhlchen" betraten Unbekannte die Terrasse eines Wohngebäudes und stahlen ein dort abgestelltes Herrenrad der Marke Macina Sport. An dem Rad war ein Schloss angelegt, dieses jedoch nicht mit einem festen Gebäudeteil etc. verbunden. Das Rad wurde samt Schloss entwendet. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

10. Versuchter Einbruch in Metzgerei,

Kelkheim, Fischbach,Langstraße, Samstag, 05.02.2022 - Sonntag, 06.02.2022

(he)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine in der Langstraße in Fischbach gelegene Metzgerei einzudringen und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 500 Euro. Die Metzgerei liegt im Erdgeschoss eines Wohngebäudes im alten Ortskern von Fischbach. Der oder die Täter machten sich gewaltsam an einem zum Verkaufsraum gelegenen Fenster zu schaffen, sodass dieses nach innen fiel. Mutmaßlich wurden die Innenräume nicht betreten und dementsprechend nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0

11. Versuchter Einbruch in Taxi

Flörsheim, Kapellenstraße, Sonntag, 06.02.2022, 17:00 Uhr - 21:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Flörsheim in der Kapellenstraße zu einem versuchten Einbruch in ein abgestelltes Taxi, bei dem ein Sachschaden von circa 400 Euro entstand. Zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr stand der Mercedes E200 auf dem Parkplatz vor der Stadthalle. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Dreiecksscheibe, hinten rechts fest. Ein Eindringen in das Innere des PKW gelang augenscheinlich nicht. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zu den Taten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell