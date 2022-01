Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug über Messaging-Dienst

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 06.01.2022, 12:24 Uhr - 21.06 Uhr

Am Donnerstagmittag, den 06.01.2022, erhielt eine 60jährige Frau aus Dassel, mehrere Whatsapp-Nachrichten auf ihr Smartphone. Hier gab sich ein bislang noch unbekannter Täter als Sohn der Angeschriebenen, mit ihr unbekannter Nummer, aus. Während des Chatverlaufes bat der vermeintliche Sohn um zwei Überweisungen durch die Eltern in Höhe von 2450,- Euro. Da sich der Meldende jedoch im weiteren Verlauf der Mitteilungen in Widersprüche verhakte und auf konkrete Nachfragen der Angeschriebenen nicht antworten konnte, beendete dieser den Chat. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

