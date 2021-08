Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - 25-Jähriger durch Messerstich verletzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am gestrigen Abend (18.08.2021) in der Straße Hohnsen wurde ein 25-jähriger Mann aus Salzgitter durch einen Messerstich verletzt. Noch in der Nacht wurde ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Hildesheim vorläufig festgenommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge trafen das Opfer und der Tatverdächtige gegen 21:00 Uhr im Bereich eines Containerstellplatzes in der Straße Hohnsen aufeinander. In der Folge soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen sein, bei der der 18-jährige den 25-jährigen durch einen Messerstich verletzt habe. Der Tatverdächtige konnte später im Rahmen einer polizeilichen Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die genauen Hintergründe und Umstände des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

