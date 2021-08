Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streifenbesatzung stellt mutmaßliche Kabeldiebe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Streifenbesatzung der Polizei Hildesheim stieß gestern Nachmittag (17.08.2021) auf einem abgelegenen Parkplatz im Bereich Itzum auf zwei mutmaßliche Kabeldiebe.

Der zur Rede stehende Parkplatz befindet auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Ützenkamp. Als die Beamten diesen befuhren, stellten sie zwei Männer aus Hildesheim im Alter von 20 und 46 Jahren an einem Pkw fest. Auf dem Schotterboden sowie im Kofferraum des Autos befanden sich diverse Stromkabel, die aus der Ummantelung herausgeschnitten waren. Zudem waren bereits Teile der Isolierung freigelegt, so dass die Kupferstränge zu sehen waren.

Insgesamt handelte es sich um ca. 60 m Starkstromkabel, das vermutlich aus einem Diebstahl stammt und im Anschluss sichergestellt wurde. Ferner stellten die Beamten zwei rote und zwei graue Verbindungsstecker für Starkstromkabel des Herstellers "MENNEKES" sicher.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Diebstahls eingeleitet.

Die Herkunft des Diebesgutes ist derzeit noch unbekannt und wird geprüft.

Einer der grauen (hellgrau u. dunkelgrau) Verbindungsstecker verfügt über ein individuelles Kennzeichen. Auf diesem befindet sich die Aufschrift "60 Meter", die handschriftlich mittels eines schwarzen Stiftes aufgebracht worden ist.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Kabel und insbesondere zu dem grauen Verbindungsstecker geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

