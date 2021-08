Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Laubenaufbrüche in der Gartenkolonie Am Boksberg

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Teinkamp (Sti). In der Nacht von dem 16.08.21 auf den 17.08.21 wurden in der Gartenkolonie Am Boksberg mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Bislang sind der Polizei 16 aufgebrochene Gartenlauben bekannt. Der oder die Täter haben die Lauben gewaltsam geöffnet und überwiegend Gartenwerkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

