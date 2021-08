Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer EC-Karte in Bockenem

Hildesheim (ots)

(wil) Am Morgen des 16.08.2021, gg. 09.30 Uhr, sprachen zwei Unbekannte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bockenem am Schlangenweg eine 64-Jährige an. Das Pärchen bat die Frau, ob sie ihnen Geld wechseln könne. Sie ging darauf ein und musste kurze Zeit später feststellen, dass ihr bei diesem Vorgang ihre EC-Karte aus dem Portemonnaie entwendet worden ist. Mit der entwendeten EC-Karte sind mittlerweile in zwei verschiedenen Banken mehrere hundert Euro missbräuchlich abgehoben worden. Die Ermittlungen werden neben Diebstahls auch wegen Computerbetrug geführt. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr. 05063/9010 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es in jüngster Vergangenheit zu weiteren Diebstählen jeweils auf Parkplätzen von Supermärkten in Bockenem und Bad Salzdetfurth gekommen ist. Die Täter nutzten Gelegenheiten und griffen nach einem Handy in der Hosentasche, nach einer Geldbörse aus einem Einkaufstrolley oder verwickelten die Kunden in ein Gespräch, um unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden.

Die Polizei gibt Bürgern_innen folgende Präventionstipps: * Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. * Tragen Sie Geld, EC- und Kreditkarten, sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. * Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. * Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. * Sei Sie hilfsbereit, aber dennoch wachsam und behalten ihre Wertsachen im Blick

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell