Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entsorgung von Tierkadavern

Uslar (ots)

Entsorgung von Tierkadavern

Bodenfelde, Ortsteil Polier, Amelither Straße (Landesstraße 551), Samstag, 08.01.2022, 16.00 Uhr

BODENFELDE (Fie) - Am Samstagnachmittag wurden durch einen Passanten mehrere Tierkadaver von Schafen im Bodenfelder Ortsteil Polier festgestellt. Diese lagen an der Landesstraße 551. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Uslar melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell