POL-NOM: Mit Pkw in die Mauer gerutscht

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße / B 241, Donnerstag, 06.01.2022, 09.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen.

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 24-jährige Northeimerin mit einem Pkw VW die Bahnhofstraße in Richtung Stadtzentrum. Im Kurvenbereich der Bahnunterführung verlor sie aufgrund der für die Glätteverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw VW und rutschte nach links von der Fahrbahn. Dort prallte der Pkw in eine Mauer.

Bei dem Unfall wurde weder die 24-Jährige noch ihr 4-jähriges Kind verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und weist einen Schaden von ca. 4.500 Euro auf.

