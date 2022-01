Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Dassel, OT Amelsen (Kr.) 06.01.2022; 12:20 Uhr

Am Donnerstagmittag, den 06.01.2022, befuhr eine 31jährige Frau aus Lüthorst, die K 517 aus Rtg. Markoldendorf kommend, in Rtg. Amelsen. Kurz vor einer Linkskurve kam ein ihr entgegenkommender Kleinwagen zu weit auf ihre Fahrspur und kollidierte im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel ihres Pkw. Der Außenspiegel wurde dabei völlig zerstört. Der Unfallbeteilgte hielt zwar nach einigen Metern an und schaute nach seinem Außenspiegel, setzte sich dann aber wieder in sein Fahrzeug, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, und fuhr davon. Am Pkw der Dame ist ein Schaden von ca. 300,- Euro entstanden. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen kleinen, grünen Geländewagen handeln, ähnlich eines Suzuki/Jimmy. Dieser müsste ähnlich am linken Außenspiegel, bzw. der Fahrerseite leicht beschädigt sein. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verkehrsunfall, bzw. dem verursachenden Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell