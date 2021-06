Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kradfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (09.06.2021), bei dem sich ein 58 Jahre alter Motorradfahrer in der Leharstraße schwer verletzt hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Der 58-Jährige war mit seiner Honda kurz nach 08.00 Uhr in der Leharstraße in Richtung Furtwänglerstraße unterwegs. Ein 74 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens fuhr zur selben Zeit die Leharstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte offenbar noch vor dem Kradfahrer nach links abbiegen. Der 58-jährige kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Ermittlungen zufolge kam es zu keiner Berührung zwischen beiden Fahrzeugen. Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

