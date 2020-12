Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall mit verletztem Radfahrer

HattingenHattingen (ots)

Am 23.12.20 gegen 18:30 Uhr kommt es an der Kreuzung der Martin-Luther-Straße / Kreisstraße in Hattingen zu einer Kollision zwischen einem 53-jährigem Pkw Fahrer aus Bochum und einem 71-järigem Radfahrer aus Hattingen. In Folge der Kollision stürzt der Radfahrer. Er wird mit Schürfwunden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

