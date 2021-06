Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmorgen (09.06.2021) eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Roller gestürzt ist und sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 53 Jahre alter Mann war gegen 08.15 Uhr mit seinem Dacia in der Adalbert-Stifter-Straße Richtung Kafkaweg unterwegs. An der Einmündung Max-Brod-Weg missachtete er offenbar die Vorfahrt der 50-Jährigen, die den Max-Brod-Weg in Richtung Adalbert-Stifter-Straße entlangfuhr. Noch vor Erreichen des Einmündungsbereiches stürzte die Rollerfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

