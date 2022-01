Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR(js) Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße Am 06.01.22, zwischen 10.15 h und 16.45 Uhr, wurde ein schwarzer PKW Opel Astra, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz Rossmann und Aldi in der Wiesenstraße abgestellt war, an der rechten Fahrzeugseite vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

