Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beute gemacht

Ein Unbekannter nahm in Biberach von Montag auf Dienstag Werkzeug aus einem Auto mit.

Ulm (ots)

Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 7 Uhr parkte das Auto in der Gymnasiumstraße. Als der Fahrer am Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen zweier Werkzeugkoffer. Wie der Dieb das Auto öffnete ist nicht bekannt. Nach der Aufnahme der Anzeige meldete sich ein Zeuge. Der hatte zwei Werkzeugkoffer in der Nähe entdeckt. Allerdings fehlte aus einem eine Schlagbohrmaschine im Wert von mehreren hundert Euro.

+++++++ 0599713

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell