Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter zu mehreren Einbrüchen gestellt

Northeim (ots)

Uslar, Lange Straße, Mittwoch, 05.01.2022, 03.00 Uhr

USLAR (Wol) - Nach Festnahme folgen Widerstand und Einweisung.

Am Mittwoch gegen 03.00 Uhr meldete eine Zeugin einen möglichen Einbruch in Uslar in der Langen Straße. Vor Ort konnten Beamt*innen der Polizei Uslar eine männliche Person in einem Gastronomiebetrieb feststellen.

Mit Unterstützungskräften der Polizei Göttingen konnte der 20-jährige Bad Gandersheimer aus dem Gebäude gesprochen und anschließend zur Dienststelle verbracht werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand, sodass beim Lösen der Stahlhandfessel in der Gewahrsamszelle der Schlüssel im Schloss abbrach und anschließend die Fessel mittels Bolzenschneiders gelöst werden musste.

Außerdem beleidigte, bedrohte und trat er einen Polizisten. Der Polizist wurde dabei nicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der 20-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes nach der Begutachtung einer Ärztin und eines Bevollmächtigten des Landkreis Northeim einer psychiatrischen Klinik in Göttingen zugeführt.

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass der 20-Jährige im Verdacht steht, drei weitere Taten (2x versuchter Einbruchdiebstahl in Uslar & 1x vollendeter Einbruchdiebstahl in Wiensen) begangen zu haben.

