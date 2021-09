Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtrag: Lahnstein - Schwerer Verkehrsunfall am 25.09.2021 - Insasse verstorben

Lahnstein (ots)

Wie die Polizei Lahnstein berichtete, ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein schwerer Verkehrsunfall in Lahnstein in der Max-Schwarz-Straße.

Einer der Insassen ist am Samstag, den 25.09.2012, nachmittags auf Grund seiner schweren Verletzungen verstorben.

