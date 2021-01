Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche - Unfallflucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Dienstag, 19.01.2021, auf Mittwoch, 20.01.2021, kam es in der Wallbrunnstraße in der Nähe vom Engelplatz zu einer Unfallflucht. Ein dort geparktes weißes Wohnmobil wurde vorne rechts in einer Höhe von ca. zwei Metern wohl von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugbenutzer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von mindestens 1500 EUR.

Aufgrund der Höhe der Beschädigung am Wohnmobil könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um größeres / höheres Fahrzeug handeln. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell