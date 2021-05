Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickbetrüger

Niederfischbach (ots)

Die KI Betzdorf bearbeitet derzeit zwei Strafverfahren wegen Trickdiebstahls. Am 16.05.2021 gegen 17:00 Uhr und am 20.05.2021 gegen 11:25 Uhr gibt sich eine bislang nicht bekannte, weibliche Person als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus und gelangt auf diese Weise in Wohnungen des betreuten Wohnheims in Niederfischbach, An der Stürze. Während die Täterin Übungen mit den lebensälteren Geschädigten macht, dringt offenbar eine weitere Person in die Wohnung ein und entwendet gezielt Wertgegenstände.

Zu diesen beiden Personen sind die nachfolgenden Beschreibungen bekannt:

a) weibliche Person mit asiatischem Erscheinungsbild, Alter ca. 30 Jahre, kleine und zierliche Statur, dunkel gekleidet, sprach gebrochenes Deutsch

b) männliche Person mit europäischem Erscheinungsbild, Alter ca. 30 Jahre, korpulente Statur, trug hellere Kleidung

Hinweise zu dem vorgenannten Trickdiebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

