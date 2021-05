Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebe unterwegs

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine 87-jährige Bewohnerin von Bad Hönningen von zwei männlichen Personen aufgesucht, die sich als Handwerker ausgaben und vorgaben, sie müssten für die Hausverwaltung etwas überprüfen. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl diverser Wertgegenstände. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@rlp.de

