Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter aufgefunden

Bruchhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag meldeten sich Spaziergänger, die einen herrenlosen E-Scooter an der Laurentiushütte in Bruchhausen vorgefunden hatten. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen war, was auch einen Diebstahl hindeutet. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei in LInz, 02644/9430 oder pilinz@rlp.de entgegen.

