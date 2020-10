Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Öffentlichkeitsfahndung - 69jährige wird vermisst

Bad Segebert (ots)

Seit gestern (30.09.2020) ca. 08:00 Uhr wird die 69jährige Krystyna Urszula Patalas vermisst.

Frau Patalas ist polnische Staatsangehörige und zu Besuch bei ihrer Tochter in Norderstedt.

Die Vermisste hat ihren Wohnsitz in Polen und keine bekannten Anlaufadressen in Deutschland. Frau P. ist aus der Wohnung ihrer Tochter in Norderstedt verschwunden. Bargeld und Ausweisdokumente führt sie nicht mit.

Frau Patalas leidet an Demenz und benötigt dringend Medikamente. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau P. in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist 150 - 160 cm groß, trägt dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einer beigen Steppjacke, blaue Jeans und weiße Schuhe. Vermutlich trägt sie aktuell eine Sehhilfe.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. Aus diesem Grunde wendet sich die Polizei mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib von Frau Patalas.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Telefonnummer 040 - 528 06 -0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

