Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Diebstahl eines Kennzeichenschildes

Alsdorf (ots)

In der Nacht zum 19.05.2021 wurde von einem Pkw im Bereich der Hauptstraße in Alsdorf das vordere Kennzeichenschild AK-06013 entwendet. Bei dem Kennzeichen handelt es sich um ein rotes Dauerkennzeichen. Nach ersten Ermittlungen wurde das Schild aus der Kunststoffhalterung gerissen. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

