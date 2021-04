Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Versuchter Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis mit angrenzendem Wohnraum- Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (11.04.2021) ist es in der Straße Sengel in Kisdorf zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow zu verschaffen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit zwischen 01:00 Uhr und 02:00 liegen.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zeugenhinweise sind an die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 528 06 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell